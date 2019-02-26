Arrest Report: February 25, 2019

The following are innocent until proven guilty:
Rashad Rogers 100 Locust Circle, Monticello, AR, age 22 (2-20-19)
Chris Staley 232 S. Allis Rd., Wilmar, AR, age 44, arrested on bench warrant (2-22-19)
Jalen D. Cobb, 1117 Deer St., Warren, AR, age 25, charged with domestic battery 3rd (2-23-19)
Chasity M. Ryan, 12 Cardinal St., Warren, AR, age 23, arrested on warrant - Calhoun County (2-24-19)
Stormy Foreman, 12 Cardinal St., Warren, AR, age 20, arrested on warrant City of Warren (2-24-19)
Rashad Rogers 100 Locust Circle, Monticello, AR, age 22 (2-20-19)
Chris Staley 232 S. Allis Rd., Wilmar, AR, age 44, arrested on bench warrant (2-22-19)
Jalen D. Cobb, 1117 Deer St., Warren, AR, age 25, charged with domestic battery 3rd (2-23-19)
Chasity M. Ryan, 12 Cardinal St., Warren, AR, age 23, arrested on warrant - Calhoun County (2-24-19)
Stormy Foreman, 12 Cardinal St., Warren, AR, age 20, arrested on warrant City of Warren (2-24-19)
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