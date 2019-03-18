UAM Releases Final List of December 2018 Graduates

MONTICELLO, AR — The University of Arkansas at Monticello presented 480 awards to 436 December graduates, according to information released today by the UAM registrar’s office.
(Editor’s Note: Students who opted to withhold their information from the media have been excluded from this list. Please refer all questions to the Office of the Registrar at 870-460-1035.)
Key to Awards:
MAT = Master of Arts in Teaching
MED = Master of Education
MFA = Master of Fine Art
MM = Master of Music
MPEC = Master of Physical Education and Coaching
MS = Master of Science
BA = Bachelor of Arts
BAS = Bachelor of Applied Science
BBA = Bachelor of Business Administration
BGS = Bachelor of General Studies
BME = Bachelor of Music Education
BS = Bachelor of Science
BSN = Bachelor of Science in Nursing
BSW = Bachelor of Social Work
AA = Associate of Arts
AAS = Associate of Applied Science
AC = Advanced Post-Bach Certificate
ADC = Advanced Technical Certificate
AS = Associate of Science
TC = Technical Certificate
CP = Certificate of Proficiency
ARKANSAS
Adona, AR
Gunner Lane Kendrick AA
Tracy Lee Kendrick AA
Arkadelphia, AR
Nicky Lashun Campbell AA
Ashdown, AR
Tanner R Dinger BA
Banks, AR
Danielle R Adams BBA
Nettie F Davis AAS
Kyle S Hargis BA
Lorene Tatum CP
Batesville, AR
Amanda M Mathews BGS
Beebe, AR
Jessica A Birkhead AA
Benton, AR
Melissa S Berry AA
Spencer Chastain BGS
Kylee G Gibbons BA
Emily Grace Jackson AA
Jacob O Noble AA
Bentonville, AR
Michelle Ham BGS
Cabot, AR
Brendan A Perdue BS
Camden, AR
Taylor J Dickinson AS
Conway, AR
Jessica Leija AA
Crossett, AR
Samanthia L Abraham AAS
Jareth Thomas Breeding CP
Sarah Katelyn Brockwell BS
Brian Caldwell CP
Cavaunna L Caples CP
Thomas L Carter CP
Angela Delet Carter AAS
Megan E Coady CP
Zachary S Collins AA
Blossom E Davis CP
Bradley Thomas Englerth IIBS
Latarah Fields CP
Nora J Goodwin AAS
Misty E Goodwin AA
Nora J Goodwin TC
James L Harrington CP
Lydia E Harris AAS
Lydia E Harris TC
Lydia E Harris CP
ShuJuanna J Hayes CP
Price N Holt CP
Shuronda D Jenkins AAS
Gail Levonne Jones CP
Charity F Langston AAS
Victoria L Lincoln CP
John-Mark N Lockling BME
Bradley A Lyons CP
Sherri G Martin MED
Brandon L Mayweather BGS
Abigail B McDonald AA
Joshua Bradon Milam CP
Shydria A Minnieweather CP
Katie D Minor CP
Koven D Minor AA
Candice S Myers CP
Alex Jordan Oliver TC
Emily D Price AA
Heather Huette Rial MAT
Melissa F Smith CP
Shania A Smith AAS
Shania A Smith TC
Shania A Smith CP
Cache Ravione Tatum AAS
Gage R Terrell TC
Austin H Thurman CP
Bradley D Todd AAS
Bradley D Todd TC
Bradley D Todd CP
John H Welch CP
Bradley T White CP
Roy D White Jr.BS
Alicia R Whitt AAS
Alicia R Whitt TC
Alicia R Whitt CP
Raven Cheyenne Young CP
Dardanelle, AR
Michill L Chaten AA
Crystal Latham AA
Dermott, AR
Ashley R Burkley AAS
Ashley R Burkley TC
Ricardo Demond Cleveland Sr.CP
Shawana M Jackson BS
Gabriel R Richard CP
Marshae D Wilson AA
Dewitt, AR
Carrie E Fisher BGS
Doddridge, AR
Brittni C Hardie AA
Dumas, AR
Tiara R Boney MAT
Sarai Corcolis BS
Chasidee L Davis CP
McKinsey A Fowler AA
Darian Quevez Harrell CP
Talshokia V James AAS
Kevin Brian Jones CP
Kevon Jalin Love CP
Whittney N McCullough CP
Ashtyn D Neeley AAS
Ashtyn D Neeley TC
Susana Sanchez CP
Lisa J Simmons AAS
Chantisity D Smith AA
Brayan Vazquez TC
El Dorado, AR
Melissa Colorigh MAT
Cristin C Fetterly AA
Emmanuel Olmos CP
Jordan A Richardson BS
Valerie Lynn Ruiz BS
Briant T Williams AA
Emmet, AR
Bernadette G Hall MPEC
Eudora, AR
Re'Dacia Re'Vion Boyd CP
Markyrein Lequantez Davidson CP
Karnaicia S Graham BS
Darrius O Green MPEC
Bevelyn Kennedy TC
Ke'Shay Ke'Shaun Landers CP
Rodshun Monai McDaniels CP
Nancy Mondragon CP
Griselda Palomares AA
Kayla M Pitts BAS
Kayla M Pitts AAS
Alexandria Cache' Stanton CP
Nicole La'Faye Thomas CP
Fayetteville, AR
Renar Benson BGS
Claudia R Gochi BS
Joseph Barrett Roberts BGS
Fountain Hill, AR
Drew Hyatt AA
Kalyn Nicole McCraw CP
Katherine Page Tatum AAS
Grady, AR
Bruce Lavell Green CP
Greenbrier, AR
Maranda T Clendenin AA
Hackett, AR
Leigha Delle Mason MAT
Hamburg, AR
Tricia K Amezcua CP
Jordan Bailey AA
Logan T Barner CP
Jose Celaya CP
Phillip Taelor Clark AAS
Phillip Taelor Clark TC
Sarah G Cortez AA
Clayton W Douglas CP
Mary Ashleigh Harper MAT
Lizeht A Hernandez CP
Zachary R Higginbotham AAS
Tonia K King AAS
Primitivo Lemus Del Rio CP
Zemarcus Z Mays MPEC
Shellathia L McPherson AA
McKenzie Mitchell CP
Taylor E Montgomery BA
Johnny D Naff Jr.AAS
Aaron K Naff TC
Kristen A Osteen BS
William Z Pamplin AA
Ashley Marie Pierce BS
Angela K Rosen BS
Stetson E Selby AS
Draylon D Smith AAS
Augustus J Sweeney CP
Corrie E Ware AA
Abbie Lynn Wesson BA
Hermitage, AR
Luis Enrique Aquino CP
Magdalena C Cucue De Ramos AAS
Randi D McKiever AA
Michael Scott Pennington CP
Luz M Tapia CP
Horatio, AR
Jamie Falon Johnson MAT
Jacksonville, AR
Alunte Petties BS
Junction City, AR
Clayton B Jolley CP
Kingsland, AR
Timothy V McClellan BS
Lake Village, AR
Yarlin Aguilar Salinas CP
Akivia K Anderson BS
Lauren Lee Bell CP
Autumn N Bridewell AAS
Autumn N Bridewell TC
Yakiiya S Brown TC
Eleesia Deanna Brown CP
Jayala A Calvin CP
Kylie Paige Carpenter CP
Adrianne Cook CP
Adrianne Cook CP
Autumn Carol Duckworth CP
Reginald Deleonta Jones CP
Danieka Lane CP
Allan Mauricio Mondragon CP
Noah Davis Newsome CP
Andrea N Nicholson TC
Leanna M Vaughn TC
Leanna M Vaughn CP
Orean Wade AAS
Little Rock, AR
Alexander R Day CP
Malik L DuHart AA
Jerry B Flint BS
Rasheda Harris AA
Nathan Charles Hinkel AA
Kenyetta D Lewis BGS
Lockesburg, AR
Tiana Kelly BGS
Lonoke, AR
Caimetrez Miguel Lane AA
Lowell, AR
Francelina E Aguiar BGS
Maumelle, AR
John Mark Calhoun AA
McGehee, AR
DeCurtis D Adams TC
DeCurtis D Adams CP
Crystal Blackmon AAS
Merrecka L Brown CP
Jeffrey D Champ TC
T'Cambri Cottonham CP
Angela Y Crawford AA
Roderick D Crosby AA
Darlean Fields TC
Alma M Givens AAS
Alyssa A Gosney AA
Samantha Jo Graves AAS
Tiffany D Green TC
Ron'Nesha D Green AAS
Ron'Nesha D Green TC
Aaliyah L Guy CP
Cheyenne A Hocking AA
Miranda S Howard CP
Stracy A Jackson AA
Victor M Jimenez AS
Kayla M Peacock AA
Jacqueline M Reed AAS
Jacqueline M Reed TC
Lester Rhodes Jr.AAS
Lester Rhodes Jr.CP
Glory A Richardson AAS
Seth J Wood CP
Maxine J Young CP
Mena, AR
Jacob A Talamantez BA
Monticello, AR
Caroline Whitlee Adair AA
Katherine Adams BA
Jada N Adcock BGS
Jada N Adcock AA
Madison F Arrington AA
Samhitsi B Aumagamanaia BA
Josie Marie Barela MPEC
Katelyn M Blankenship BAS
Katelyn M Blankenship AAS
Carla J Brainard AA
Scott T Bratton AA
Logan M Briggs AA
Liliana Briseno AA
Tyler N Burks BS
Harley Donovan Clark CP
Andrew C Coburn CP
Katherine Marie Craig BA
Matthew K Curtis CP
Marlon R Druilhet BS
Frances Jolyn Efird AA
Sarah C Flemister AA
Taylor N Ford AA
Yasmine I Franklin AA
Jvon Marcell Green CP
Timothy S Griffin AAS
Timothy S Griffin AAs
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin CP
Madeline E Griffin AA
Timothy S Griffin CP
Allison J Harris AA
Hunter A Hayes AS
Rex H Henderson AA
Leah E Holaway CP
Taylor L Hoover AA
Marcus M Jacobs CP
Pamela F Jones BGS
Destiny M Keener CP
John Colton Knight MAT
Newton F Lagrone TC
Daniel Scott Lane AA
Hunter R Lane AAS
Toma G Lee AA
William T Leggett AA
Marcus J Lemoine BGS
Shyecia Shanae' Martin CP
Brandon S McKiever AS
Tristan Blane McMahan BA
Jonathan Alvin McMahon BGS
Sydney K Moore AA
Amanda Michele Moseley BS
Amanda Michele Moseley AA
Cheri Anne Overstreet CP
Sydney F Pennington AS
Clayton L Pharr AAS
Clayton L Pharr AAS
Clayton L Pharr TC
Clayton L Pharr CP
Johannah B Plaisance BS
Joshua A Rawls BGS
Donnie R Robinson AA
Lasandra D Sanders BS
Myka T Scriber AA
David Colby Snow CP
Miranda J Straughn AA
LaKeisha Kishina Suber BGS
Alex Paul Theriot CP
Mikea D Thomas BBA
Victoria Nicole VanHorn BA
Boren S Warren TC
Christopher D Weatherly CP
Clayton A Whitaker AA
Rebecca L Winkler BS
Montrose, AR
Jada Daielle Curtis CP
Esgar Ismael Jimenez MAT
Murfreesboro, AR
Taylor D Lingo BGS
New Blaine, AR
Bristol Gage Chilton MAT
New Edinburg, AR
Kenneth Daniel Puterbaugh CP
Dixie M Puterbaugh AA
North Little Rock, AR
Brendacia LaJoyce Butler AA
Jena Clar
...
(Editor’s Note: Students who opted to withhold their information from the media have been excluded from this list. Please refer all questions to the Office of the Registrar at 870-460-1035.)
Key to Awards:
MAT = Master of Arts in Teaching
MED = Master of Education
MFA = Master of Fine Art
MM = Master of Music
MPEC = Master of Physical Education and Coaching
MS = Master of Science
BA = Bachelor of Arts
BAS = Bachelor of Applied Science
BBA = Bachelor of Business Administration
BGS = Bachelor of General Studies
BME = Bachelor of Music Education
BS = Bachelor of Science
BSN = Bachelor of Science in Nursing
BSW = Bachelor of Social Work
AA = Associate of Arts
AAS = Associate of Applied Science
AC = Advanced Post-Bach Certificate
ADC = Advanced Technical Certificate
AS = Associate of Science
TC = Technical Certificate
CP = Certificate of Proficiency
ARKANSAS
Adona, AR
Gunner Lane Kendrick AA
Tracy Lee Kendrick AA
Arkadelphia, AR
Nicky Lashun Campbell AA
Ashdown, AR
Tanner R Dinger BA
Banks, AR
Danielle R Adams BBA
Nettie F Davis AAS
Kyle S Hargis BA
Lorene Tatum CP
Batesville, AR
Amanda M Mathews BGS
Beebe, AR
Jessica A Birkhead AA
Benton, AR
Melissa S Berry AA
Spencer Chastain BGS
Kylee G Gibbons BA
Emily Grace Jackson AA
Jacob O Noble AA
Bentonville, AR
Michelle Ham BGS
Cabot, AR
Brendan A Perdue BS
Camden, AR
Taylor J Dickinson AS
Conway, AR
Jessica Leija AA
Crossett, AR
Samanthia L Abraham AAS
Jareth Thomas Breeding CP
Sarah Katelyn Brockwell BS
Brian Caldwell CP
Cavaunna L Caples CP
Thomas L Carter CP
Angela Delet Carter AAS
Megan E Coady CP
Zachary S Collins AA
Blossom E Davis CP
Bradley Thomas Englerth IIBS
Latarah Fields CP
Nora J Goodwin AAS
Misty E Goodwin AA
Nora J Goodwin TC
James L Harrington CP
Lydia E Harris AAS
Lydia E Harris TC
Lydia E Harris CP
ShuJuanna J Hayes CP
Price N Holt CP
Shuronda D Jenkins AAS
Gail Levonne Jones CP
Charity F Langston AAS
Victoria L Lincoln CP
John-Mark N Lockling BME
Bradley A Lyons CP
Sherri G Martin MED
Brandon L Mayweather BGS
Abigail B McDonald AA
Joshua Bradon Milam CP
Shydria A Minnieweather CP
Katie D Minor CP
Koven D Minor AA
Candice S Myers CP
Alex Jordan Oliver TC
Emily D Price AA
Heather Huette Rial MAT
Melissa F Smith CP
Shania A Smith AAS
Shania A Smith TC
Shania A Smith CP
Cache Ravione Tatum AAS
Gage R Terrell TC
Austin H Thurman CP
Bradley D Todd AAS
Bradley D Todd TC
Bradley D Todd CP
John H Welch CP
Bradley T White CP
Roy D White Jr.BS
Alicia R Whitt AAS
Alicia R Whitt TC
Alicia R Whitt CP
Raven Cheyenne Young CP
Dardanelle, AR
Michill L Chaten AA
Crystal Latham AA
Dermott, AR
Ashley R Burkley AAS
Ashley R Burkley TC
Ricardo Demond Cleveland Sr.CP
Shawana M Jackson BS
Gabriel R Richard CP
Marshae D Wilson AA
Dewitt, AR
Carrie E Fisher BGS
Doddridge, AR
Brittni C Hardie AA
Dumas, AR
Tiara R Boney MAT
Sarai Corcolis BS
Chasidee L Davis CP
McKinsey A Fowler AA
Darian Quevez Harrell CP
Talshokia V James AAS
Kevin Brian Jones CP
Kevon Jalin Love CP
Whittney N McCullough CP
Ashtyn D Neeley AAS
Ashtyn D Neeley TC
Susana Sanchez CP
Lisa J Simmons AAS
Chantisity D Smith AA
Brayan Vazquez TC
El Dorado, AR
Melissa Colorigh MAT
Cristin C Fetterly AA
Emmanuel Olmos CP
Jordan A Richardson BS
Valerie Lynn Ruiz BS
Briant T Williams AA
Emmet, AR
Bernadette G Hall MPEC
Eudora, AR
Re'Dacia Re'Vion Boyd CP
Markyrein Lequantez Davidson CP
Karnaicia S Graham BS
Darrius O Green MPEC
Bevelyn Kennedy TC
Ke'Shay Ke'Shaun Landers CP
Rodshun Monai McDaniels CP
Nancy Mondragon CP
Griselda Palomares AA
Kayla M Pitts BAS
Kayla M Pitts AAS
Alexandria Cache' Stanton CP
Nicole La'Faye Thomas CP
Fayetteville, AR
Renar Benson BGS
Claudia R Gochi BS
Joseph Barrett Roberts BGS
Fountain Hill, AR
Drew Hyatt AA
Kalyn Nicole McCraw CP
Katherine Page Tatum AAS
Grady, AR
Bruce Lavell Green CP
Greenbrier, AR
Maranda T Clendenin AA
Hackett, AR
Leigha Delle Mason MAT
Hamburg, AR
Tricia K Amezcua CP
Jordan Bailey AA
Logan T Barner CP
Jose Celaya CP
Phillip Taelor Clark AAS
Phillip Taelor Clark TC
Sarah G Cortez AA
Clayton W Douglas CP
Mary Ashleigh Harper MAT
Lizeht A Hernandez CP
Zachary R Higginbotham AAS
Tonia K King AAS
Primitivo Lemus Del Rio CP
Zemarcus Z Mays MPEC
Shellathia L McPherson AA
McKenzie Mitchell CP
Taylor E Montgomery BA
Johnny D Naff Jr.AAS
Aaron K Naff TC
Kristen A Osteen BS
William Z Pamplin AA
Ashley Marie Pierce BS
Angela K Rosen BS
Stetson E Selby AS
Draylon D Smith AAS
Augustus J Sweeney CP
Corrie E Ware AA
Abbie Lynn Wesson BA
Hermitage, AR
Luis Enrique Aquino CP
Magdalena C Cucue De Ramos AAS
Randi D McKiever AA
Michael Scott Pennington CP
Luz M Tapia CP
Horatio, AR
Jamie Falon Johnson MAT
Jacksonville, AR
Alunte Petties BS
Junction City, AR
Clayton B Jolley CP
Kingsland, AR
Timothy V McClellan BS
Lake Village, AR
Yarlin Aguilar Salinas CP
Akivia K Anderson BS
Lauren Lee Bell CP
Autumn N Bridewell AAS
Autumn N Bridewell TC
Yakiiya S Brown TC
Eleesia Deanna Brown CP
Jayala A Calvin CP
Kylie Paige Carpenter CP
Adrianne Cook CP
Adrianne Cook CP
Autumn Carol Duckworth CP
Reginald Deleonta Jones CP
Danieka Lane CP
Allan Mauricio Mondragon CP
Noah Davis Newsome CP
Andrea N Nicholson TC
Leanna M Vaughn TC
Leanna M Vaughn CP
Orean Wade AAS
Little Rock, AR
Alexander R Day CP
Malik L DuHart AA
Jerry B Flint BS
Rasheda Harris AA
Nathan Charles Hinkel AA
Kenyetta D Lewis BGS
Lockesburg, AR
Tiana Kelly BGS
Lonoke, AR
Caimetrez Miguel Lane AA
Lowell, AR
Francelina E Aguiar BGS
Maumelle, AR
John Mark Calhoun AA
McGehee, AR
DeCurtis D Adams TC
DeCurtis D Adams CP
Crystal Blackmon AAS
Merrecka L Brown CP
Jeffrey D Champ TC
T'Cambri Cottonham CP
Angela Y Crawford AA
Roderick D Crosby AA
Darlean Fields TC
Alma M Givens AAS
Alyssa A Gosney AA
Samantha Jo Graves AAS
Tiffany D Green TC
Ron'Nesha D Green AAS
Ron'Nesha D Green TC
Aaliyah L Guy CP
Cheyenne A Hocking AA
Miranda S Howard CP
Stracy A Jackson AA
Victor M Jimenez AS
Kayla M Peacock AA
Jacqueline M Reed AAS
Jacqueline M Reed TC
Lester Rhodes Jr.AAS
Lester Rhodes Jr.CP
Glory A Richardson AAS
Seth J Wood CP
Maxine J Young CP
Mena, AR
Jacob A Talamantez BA
Monticello, AR
Caroline Whitlee Adair AA
Katherine Adams BA
Jada N Adcock BGS
Jada N Adcock AA
Madison F Arrington AA
Samhitsi B Aumagamanaia BA
Josie Marie Barela MPEC
Katelyn M Blankenship BAS
Katelyn M Blankenship AAS
Carla J Brainard AA
Scott T Bratton AA
Logan M Briggs AA
Liliana Briseno AA
Tyler N Burks BS
Harley Donovan Clark CP
Andrew C Coburn CP
Katherine Marie Craig BA
Matthew K Curtis CP
Marlon R Druilhet BS
Frances Jolyn Efird AA
Sarah C Flemister AA
Taylor N Ford AA
Yasmine I Franklin AA
Jvon Marcell Green CP
Timothy S Griffin AAS
Timothy S Griffin AAs
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin TC
Timothy S Griffin CP
Madeline E Griffin AA
Timothy S Griffin CP
Allison J Harris AA
Hunter A Hayes AS
Rex H Henderson AA
Leah E Holaway CP
Taylor L Hoover AA
Marcus M Jacobs CP
Pamela F Jones BGS
Destiny M Keener CP
John Colton Knight MAT
Newton F Lagrone TC
Daniel Scott Lane AA
Hunter R Lane AAS
Toma G Lee AA
William T Leggett AA
Marcus J Lemoine BGS
Shyecia Shanae' Martin CP
Brandon S McKiever AS
Tristan Blane McMahan BA
Jonathan Alvin McMahon BGS
Sydney K Moore AA
Amanda Michele Moseley BS
Amanda Michele Moseley AA
Cheri Anne Overstreet CP
Sydney F Pennington AS
Clayton L Pharr AAS
Clayton L Pharr AAS
Clayton L Pharr TC
Clayton L Pharr CP
Johannah B Plaisance BS
Joshua A Rawls BGS
Donnie R Robinson AA
Lasandra D Sanders BS
Myka T Scriber AA
David Colby Snow CP
Miranda J Straughn AA
LaKeisha Kishina Suber BGS
Alex Paul Theriot CP
Mikea D Thomas BBA
Victoria Nicole VanHorn BA
Boren S Warren TC
Christopher D Weatherly CP
Clayton A Whitaker AA
Rebecca L Winkler BS
Montrose, AR
Jada Daielle Curtis CP
Esgar Ismael Jimenez MAT
Murfreesboro, AR
Taylor D Lingo BGS
New Blaine, AR
Bristol Gage Chilton MAT
New Edinburg, AR
Kenneth Daniel Puterbaugh CP
Dixie M Puterbaugh AA
North Little Rock, AR
Brendacia LaJoyce Butler AA
Jena Clar
...
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