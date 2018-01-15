Winter Storm Warning Issued for Bradley County

The National Weather service has issued a winter storm warning for Bradley County. 2-4 inches of snow forecasted for the Warren area.
WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON CST TUESDAY... * WHAT... WIDESPREAD 2-4 INCHES OF SNOW WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS. * WHERE... SOUTH OF ARKADELPHIA, SHERIDAN, PINE BLUFF, AN STUTTGART, WITH THE HEAVIEST AMOUNTS ROUGHLY ALONG A LINE FROM CAMDEN THROUGH GILLETT. * WHEN... BEGINNING THIS EVENING AND LASTING INTO THE OVERNIGHT HOURS. * ADDITIONAL DETAILS... PRECIPITATION MAY BEGIN AS RAIN OR A RAIN AND SNOW MIX, BUT IT WILL QUICKLY TRANSITION TO SNOW WITHIN A COUPLE OF HOURS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS. ONLY TRAVEL IN AN EMERGENCY. IF YOU MUST TRAVEL... KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT... FOOD... AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
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